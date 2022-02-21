Саакашвілі знову оголосив безстрокове голодування

Екс-президент Грузії, громадянин України Михайло Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, оголосив безстрокове голодування. Своє рішення він оголосив сьогодні, під час судового засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

"Від сьогодні я оголошую безстрокове голодування. Це моя реакція на те, як режим звертається зі мною та з нашим народом", - заявив Саакашвілі.

Так, під час засідання він зачитав лист лікаря з Нідерландів, який вважає, що повторне голодування може призвести до непоправних наслідків і смерті.

"Моя вимога - надання адекватної медичної допомоги, як цього вимагають консиліум, створений Народним захисником, та центр "Емпатія", - додав Саакашвілі.

Зазначимо, вперше Саакашвілі оголосив голодування у жовтні минулого року, після того, як повернувся до Грузії, був затриманий та відправлений до в'язниці. Згодом припинив 50-денне голодування 20 листопада.

Справа Саакашвілі в Грузії