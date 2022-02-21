Саакашвили вновь объявил бессрочную голодовку
Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме, объявил бессрочную голодовку. Свое решение он объявил сегодня во время судебного заседания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
"Сегодня я объявляю бессрочную голодовку. Это моя реакция на то, как режим обращается со мной и с нашим народом", - заявил Саакашвили.
Так, во время заседания он зачитал письмо врача из Нидерландов, который считает, что повторная голодовка может привести к непоправимым последствиям и смерти.
"Мое требование - оказание адекватной медицинской помощи, как этого требуют консилиум, созданный народным защитником, и центр "эмпатия", - добавил Саакашвили.
Отметим, впервые Саакашвили объявил голодовку в октябре прошлого года, после того, как вернулся в Грузию, был задержан и отправлен в тюрьму. Впоследствии прекратил 50-дневную голодовку 20 ноября.
Дело Саакашвили в Грузии
Напомним, в сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.
19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за длительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство. Но вскоре он прекратил голодовку.
Кроме того, стало известно, что против Саакашвили возбудили еще одно дело за незаконное пересечение границы.
В свою очередь в Киеве заявляют, что будет добиваться его возвращения как гражданина Украины, однако Тбилиси такую возможность отвергает.