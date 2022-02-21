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Саакашвили вновь объявил бессрочную голодовку

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Тбилиси, Понедельник 21 февраля 2022 16:02
Саакашвили вновь объявил бессрочную голодовку Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме, объявил бессрочную голодовку. Свое решение он объявил сегодня во время судебного заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Сегодня я объявляю бессрочную голодовку. Это моя реакция на то, как режим обращается со мной и с нашим народом", - заявил Саакашвили.

Так, во время заседания он зачитал письмо врача из Нидерландов, который считает, что повторная голодовка может привести к непоправимым последствиям и смерти.

"Мое требование - оказание адекватной медицинской помощи, как этого требуют консилиум, созданный народным защитником, и центр "эмпатия", - добавил Саакашвили.

Отметим, впервые Саакашвили объявил голодовку в октябре прошлого года, после того, как вернулся в Грузию, был задержан и отправлен в тюрьму. Впоследствии прекратил 50-дневную голодовку 20 ноября.

Дело Саакашвили в Грузии

Напомним, в сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за длительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство. Но вскоре он прекратил голодовку.

Кроме того, стало известно, что против Саакашвили возбудили еще одно дело за незаконное пересечение границы.

В свою очередь в Киеве заявляют, что будет добиваться его возвращения как гражданина Украины, однако Тбилиси такую возможность отвергает.

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Михаил Саакашвили Грузия Тбилиси
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