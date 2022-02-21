Саакашвили вновь объявил бессрочную голодовку

Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме, объявил бессрочную голодовку. Свое решение он объявил сегодня во время судебного заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Сегодня я объявляю бессрочную голодовку. Это моя реакция на то, как режим обращается со мной и с нашим народом", - заявил Саакашвили.

Так, во время заседания он зачитал письмо врача из Нидерландов, который считает, что повторная голодовка может привести к непоправимым последствиям и смерти.

"Мое требование - оказание адекватной медицинской помощи, как этого требуют консилиум, созданный народным защитником, и центр "эмпатия", - добавил Саакашвили.

Отметим, впервые Саакашвили объявил голодовку в октябре прошлого года, после того, как вернулся в Грузию, был задержан и отправлен в тюрьму. Впоследствии прекратил 50-дневную голодовку 20 ноября.

Дело Саакашвили в Грузии