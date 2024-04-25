Рютте заручился поддержкой еще одной страны, чтобы стать генсеком НАТО, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание указывает, что позиция Турции, вероятно, в свою очередь побудит президента Румынии Клауса Йоханниса отказаться от выдвижения на пост генсека НАТО.

Турецкие чиновники на условиях анонимности сообщили, что Эрдоган, скорее всего, поддержит кандидатуру Рютте, но решение окончательно еще не принято.

Bloomberg указывает, что высшая должность в НАТО будет иметь решающее значение в ближайшие годы на фоне все больших сомнений относительно приверженности США Европе и потенциальной победы на президентских выборах Дональда Трампа.

Генсеку НАТО придется продолжать мобилизовать поддержку Украины со стороны союзников для защиты от России, одновременно предотвращая любую дальнейшую эскалацию отношений между Москвой и военным альянсом.

Кто еще не поддержал Рютте

Союзники по НАТО стремятся договориться о преемнике Столтенберга к тому времени, когда министры иностранных дел встретятся на неформальной встрече в Праге в конце мая.

США и другие крупные страны, поддерживающие Рютте, надеялись официально оформить это на встрече в апреле. Однако неожиданный шаг Румынии по выдвижению на пост генсека НАТО президента страны Клауса Йоханниса задержал процесс.

Издание пишет, что после того, как Турция определится с позицией по новому генсеку НАТО, останется еще Словакия и Венгрия, которые не выразили поддержку Рютте.

При этом Венгрия может стать более серьезным препятствием для выдвижения кандидатуры Рютте после того, как премьер Нидерландов критиковал проблемы с демократией при правлении премьер-министра Виктора Орбана.