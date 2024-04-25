Рютте заручився підтримкою ще однієї країни, щоб стати генсеком НАТО, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання вказує, що позиція Туреччини, ймовірно, своєю чергою спонукає президента Румунії Клауса Йоганніса відмовитися від висунення на пост генсека НАТО.

Турецькі чиновники на умовах анонімності повідомили, що Ердоган, найімовірніше, підтримає кандидатуру Рютте, але рішення остаточно ще не ухвалено.

Bloomberg вказує, що вища посада в НАТО матиме вирішальне значення в найближчі роки на тлі дедалі більших сумнівів щодо прихильності США Європі та потенційної перемоги на президентських виборах Дональда Трампа.

Генсеку НАТО доведеться продовжувати мобілізувати підтримку України з боку союзників для захисту від Росії, одночасно запобігаючи будь-якій подальшій ескалації відносин між Москвою і військовим альянсом.

Хто ще не підтримав Рютте

Союзники по НАТО прагнуть домовитися про наступника Столтенберга до того часу, коли міністри закордонних справ зустрінуться на неформальній зустрічі в Празі наприкінці травня.

США та інші великі країни, що підтримують Рютте, сподівалися офіційно оформити це на зустрічі у квітні. Однак несподіваний крок Румунії щодо висунення на пост генсека НАТО президента країни Клауса Йоганніса затримав процес.

Видання пише, що після того, як Туреччина визначиться з позицією щодо нового генсека НАТО, залишиться ще Словаччина та Угорщина, які не висловили підтримку Рютте.

При цьому Угорщина може стати більш серйозною перешкодою для висунення кандидатури Рютте після того, як прем'єр Нідерландів критикував проблеми з демократією за правління прем'єр-міністра Віктора Орбана.