Рютте призвал страны НАТО выделять Украине дополнительные миллиарды, - Politico

Двое дипломатов рассказали изданию, что генсек НАТО выступил с этим предложением на закрытой встрече постпредов Альянса в конце прошлого месяца.

Politico подсчитало, что с учетом собственной оценки Альянса совокупного ВВП НАТО это бы означало ежегодное выделение Украине 143 млрд. долларов.

Собеседники издания отметили, что предложение Рютте частично стало ответом на недовольство некоторых стран-членов, которые считают, что делают для Украины гораздо больше, чем другие союзники по Альянсу.

В то же время у некоторых стран, в частности Франции и Британии, это предложение вызвало скептицизм. Отмечается, что для одобрения подобной инициативы необходима единогласная поддержка членов НАТО.

Напомним, 23 апреля Евросовет одобрил предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро. Его погашение планируется осуществлять за счет репарационных выплат со стороны России.

При этом министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что эти средства не будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате вражеских обстрелов.