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Рютте ответил, есть ли у НАТО информация об участии солдат КНДР в войне против Украины

Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Североатлантический альянс пока не может подтвердить информацию о возможном участии солдат КНДР в войне против Украины. Но такие сообщения вызывают беспокойство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Журналист поинтересовался у Рютте, может ли он подтвердить, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей предусматривает не только военную помощь оккупантов, но и отправку на поле боя северокорейских солдат. 

"Я не могу подтвердить эти сообщения, но, очевидно, они вызывают беспокойство", - ответил генсек. 

По его словам, НАТО знает, что Северная Корея помогает России продолжать военные действия против Украины. 

При этом Альянс "решительно осуждает" углубление военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой. 

Солдаты КНДР могут участвовать в войне

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский за последние несколько дней подчеркивал, что военная помощь России от Северной Кореи не ограничивается только поставками оружия.

КНДР, в частности, начала передавать России "своих людей". Они работают на заводах, а также пополняют ряды оккупантов.

При этом недавно глава украинского государства заявлял о "фактически вступлении Северной Кореи в войну".

К слову, источники РБК-Украина в Силах обороны сегодня сообщали, что Россия готовит более 10 тысяч военных КНДР на Дальнем Востоке. Их могут перебросить к границе с Украиной.

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НАТОКНДРСеверная КореяМарк РюттеВойна в Украине