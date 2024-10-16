Рютте ответил, есть ли у НАТО информация об участии солдат КНДР в войне против Украины

Журналист поинтересовался у Рютте, может ли он подтвердить, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей предусматривает не только военную помощь оккупантов, но и отправку на поле боя северокорейских солдат.

"Я не могу подтвердить эти сообщения, но, очевидно, они вызывают беспокойство", - ответил генсек.

По его словам, НАТО знает, что Северная Корея помогает России продолжать военные действия против Украины.

При этом Альянс "решительно осуждает" углубление военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.