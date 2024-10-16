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Рютте відповів, чи є у НАТО інформація про участь солдатів КНДР у війні проти України

Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Північноатлантичний альянс поки що не може підтвердити інформацію про можливу участь солдатів КНДР у війні проти України. Але такі повідомлення викликають занепокоєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Журналіст поцікавився у Рютте, чи може він підтвердити, що договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю передбачає не лише військову допомогу окупантів, а й відправлення на поле бою північнокорейських солдатів.

"Я не можу підтвердити ці повідомлення, але очевидно, вони викликають занепокоєння", - відповів генсек.

За його словами, НАТО знає, що Північна Корея допомагає Росії продовжувати військові дії проти України.

При цьому Альянс "рішуче засуджує" поглиблення військової співпраці між Пхеньяном та Москвою.

Солдати КНДР можуть брати участь у війні

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський за останні кілька днів наголошував, що військова допомога Росії від Північної Кореї не обмежується лише постачанням зброї.

КНДР, зокрема, почала передавати Росії "своїх людей". Вони працюють на заводах, а також поповнюють лави окупантів.

При цьому нещодавно глава української держави заявляв про "фактичний вступ Північної Кореї у війну".

До речі, джерела РБК-Україна в Силах оборони сьогодні повідомляли, що Росія готує понад 10 тисяч військових КНДР на Далекому Сході. Їх можуть перекинути до кордону з Україною.

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