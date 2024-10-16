Рютте ответил, есть ли у НАТО информация об участии солдат КНДР в войне против Украины
Североатлантический альянс пока не может подтвердить информацию о возможном участии солдат КНДР в войне против Украины. Но такие сообщения вызывают беспокойство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Журналист поинтересовался у Рютте, может ли он подтвердить, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей предусматривает не только военную помощь оккупантов, но и отправку на поле боя северокорейских солдат.
"Я не могу подтвердить эти сообщения, но, очевидно, они вызывают беспокойство", - ответил генсек.
По его словам, НАТО знает, что Северная Корея помогает России продолжать военные действия против Украины.
При этом Альянс "решительно осуждает" углубление военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.
Солдаты КНДР могут участвовать в войне
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский за последние несколько дней подчеркивал, что военная помощь России от Северной Кореи не ограничивается только поставками оружия.
КНДР, в частности, начала передавать России "своих людей". Они работают на заводах, а также пополняют ряды оккупантов.
При этом недавно глава украинского государства заявлял о "фактически вступлении Северной Кореи в войну".
К слову, источники РБК-Украина в Силах обороны сегодня сообщали, что Россия готовит более 10 тысяч военных КНДР на Дальнем Востоке. Их могут перебросить к границе с Украиной.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.