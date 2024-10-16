Рютте відповів, чи є у НАТО інформація про участь солдатів КНДР у війні проти України

Північноатлантичний альянс поки що не може підтвердити інформацію про можливу участь солдатів КНДР у війні проти України. Але такі повідомлення викликають занепокоєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Журналіст поцікавився у Рютте, чи може він підтвердити, що договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю передбачає не лише військову допомогу окупантів, а й відправлення на поле бою північнокорейських солдатів.

"Я не можу підтвердити ці повідомлення, але очевидно, вони викликають занепокоєння", - відповів генсек.

За його словами, НАТО знає, що Північна Корея допомагає Росії продовжувати військові дії проти України.

При цьому Альянс "рішуче засуджує" поглиблення військової співпраці між Пхеньяном та Москвою.