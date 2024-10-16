ua en ru
Ср, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рютте відповів, чи є у НАТО інформація про участь солдатів КНДР у війні проти України

Середа 16 жовтня 2024 17:45
UA EN RU
Рютте відповів, чи є у НАТО інформація про участь солдатів КНДР у війні проти України Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Північноатлантичний альянс поки що не може підтвердити інформацію про можливу участь солдатів КНДР у війні проти України. Але такі повідомлення викликають занепокоєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Журналіст поцікавився у Рютте, чи може він підтвердити, що договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю передбачає не лише військову допомогу окупантів, а й відправлення на поле бою північнокорейських солдатів.

"Я не можу підтвердити ці повідомлення, але очевидно, вони викликають занепокоєння", - відповів генсек.

За його словами, НАТО знає, що Північна Корея допомагає Росії продовжувати військові дії проти України.

При цьому Альянс "рішуче засуджує" поглиблення військової співпраці між Пхеньяном та Москвою.

Солдати КНДР можуть брати участь у війні

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський за останні кілька днів наголошував, що військова допомога Росії від Північної Кореї не обмежується лише постачанням зброї.

КНДР, зокрема, почала передавати Росії "своїх людей". Вони працюють на заводах, а також поповнюють лави окупантів.

При цьому нещодавно глава української держави заявляв про "фактичний вступ Північної Кореї у війну".

До речі, джерела РБК-Україна в Силах оборони сьогодні повідомляли, що Росія готує понад 10 тисяч військових КНДР на Далекому Сході. Їх можуть перекинути до кордону з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО КНДР Північна Корея Марк Рютте Війна в Україні
NEWS
Зеленський у Раді представив план перемоги України: що в ньому
Зеленський у Раді представив план перемоги України: що в ньому
DAILY
В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам