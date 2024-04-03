Не Рютте. Польша хочет, чтобы генсеком НАТО стал представитель Восточной Европы

Новый генсек НАТО

Стоит заметить, что Рютте является основным кандидатом на должность генерального секретаря НАТО. Его поддерживают крупнейшие страны-члены Альянса.

По информации издания NOS, 28 из 32 стран-членов НАТО готовы голосовать за кандидатуру Рютте. За последние 10 дней премьера Нидерландов начали поддерживать еще три страны.

Главным его конкурентом является президент Румынии Клаус Йоханнис, который недавно выдвинул свою кандидатуру.

Для избрания нового генсека необходимо согласие всех 32 стран-членов Альянса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.