Не Рютте. Польща хоче, щоб генсеком НАТО став представник Східної Європи

Новий генсек НАТО

Варто зауважити, що Рютте є основним кандидатом на посаду генерального секретаря НАТО. Його підтримують найбільші країни-члени Альянсу.

За інформацією видання NOS, 28 із 32 країн-членів НАТО готові голосувати за кандидатуру Рютте. За останні десять днів прем'єра Нідерландів почали підтримувати ще три країни.

Головним його конкурентом є президент Румунії Клаус Йоханніс, який нещодавно висунув свою кандидатуру.

Для обрання нового генсека потрібна згода всіх 32 країн-членів Альянсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.