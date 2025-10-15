ua en ru
Ср, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Рютте посмеялся над армией РФ: их пилоты не умеют управлять истребителями

Брюссель, Среда 15 октября 2025 16:33
UA EN RU
Рютте посмеялся над армией РФ: их пилоты не умеют управлять истребителями Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

На встрече министров НАТО в Брюсселе генсек Альянса Марк Рютте призвал не преувеличивать возможности РФ. Он также озвучил ироничные заявления насчет умений российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции на сайте НАТО.

"Давайте не будем преувеличивать возможности России. Мы знаем, что их пилоты истребителей, как известно, не умеют ими управлять, а их капитаны не знают, как снять якорь", - сказал Рютте.

Встреча министров НАТО в Брюсселе 15 октября

15 октября в Бельгии прошла встреча министров обороны стран НАТО, целью которой стало противостояние угрозам со стороны РФ.

В частности обсуждалась тема сбивания российских истребителей и дронов, если они повторно будут нарушать воздушное пространство Альянса.

В НАТО планируют разработать единую схему для всех стран-членов по реагированию на воздушные угрозы, поскольку пока есть значительные различия в мерах противодействия.

Рютте сегодня не дал прямого ответа относительно сбивания российских самолетов, однако отметил, что Альянс имеет все средства и полномочия для защиты каждого дюйма своей территории.

Как известно, кроме провокаций с дронами на территории стран НАТО также были зафиксированы нарушения воздушного пространства истребителями РФ.

Например, 19 сентября российские самолеты находились над Эстонией около 12 минут. Также истребители агрессора были замечены над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Марк Рютте
Новости
Зеленский создал военную администрацию в Одессе, ее возглавит Лысак
Зеленский создал военную администрацию в Одессе, ее возглавит Лысак
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит