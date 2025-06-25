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Рютте после саммита НАТО заявил о необратимом пути Украины в Альянс

Гаага, Среда 25 июня 2025 16:15
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Рютте после саммита НАТО заявил о необратимом пути Украины в Альянс Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (nato.int)
Автор: Иван Носальский

Путь Украины к членству в НАТО остается необратимым. Страны Альянса продолжат поддерживать страну на этом пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заключительную речь генсека НАТО Марка Рютте на саммите Альянса в Гааге.

Рютте отметил, что страны НАТО обязуются продолжать поддержку Украины. В частности, на этот год они уже пообещали предоставить помощь на 35 млрд евро.

Также, по словам генсека, страны Альянса продолжат помощь Украине, чтобы достичь стойкий мир в будущем.

"Мы стоим с Украиной в ее стремлении к миру и будем продолжать поддерживать ее на необратимом пути к членству в НАТО. Лидеры согласились сегодня по поводу траектории, которая обеспечит, чтобы мы смогли обеспечить свою свободу и безопасность на долгие-долгие годы", - подчеркнул он.

США не видят Украину в НАТО

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что вступление Украины в НАТО "является непрактичным".

Также американский лидер отмечал, что он не считает, что Украине "когда-либо удастся вступить в НАТО".

Трамп верит в то, что война полномасштабная война России против Украины началась якобы из-за обсуждений возможного украинского членства в Альянсе.

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