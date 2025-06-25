ua en ru
Ср, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Рютте після саміту НАТО заявив про незворотній шлях України до Альянсу

Гаага, Середа 25 червня 2025 16:15
UA EN RU
Рютте після саміту НАТО заявив про незворотній шлях України до Альянсу Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (nato.int)
Автор: Іван Носальський

Шлях України до членства в НАТО залишається незворотнім. Країни Альянсу продовжать підтримувати країну на цьому шляху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заключну промову генсека НАТО Марка Рютте на саміті Альянсу в Гаазі.

Рютте зазначив, що країни НАТО зобов'язуються продовжувати підтримку України. Зокрема, на цей рік вони вже пообіцяли надати допомогу на 35 млрд євро.

Також, за словами генсека, країни Альянсу продовжать допомогу Україні, щоб досягти стійкий мир у майбутньому.

"Ми стоїмо з Україною в її прагненні до миру і продовжуватимемо підтримувати її на незворотному шляху до членства в НАТО. Лідери погодилися сьогодні з приводу траєкторії, яка забезпечить, щоб ми змогли забезпечити свою свободу і безпеку на довгі-довгі роки", - наголосив він.

США не бачать Україну в НАТО

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що вступ України до НАТО "є непрактичним".

Також американський лідер зазначав, що він не вважає, що Україні "коли-небудь вдасться вступити в НАТО".

Трамп вірить у те, що війна повномасштабна війна Росії проти України почалася нібито через обговорення можливого українського членства в Альянсі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Марк Рютте Війна в Україні
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: всі подробиці
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: всі подробиці
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України