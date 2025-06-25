Рютте після саміту НАТО заявив про незворотній шлях України до Альянсу
Шлях України до членства в НАТО залишається незворотнім. Країни Альянсу продовжать підтримувати країну на цьому шляху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заключну промову генсека НАТО Марка Рютте на саміті Альянсу в Гаазі.
Рютте зазначив, що країни НАТО зобов'язуються продовжувати підтримку України. Зокрема, на цей рік вони вже пообіцяли надати допомогу на 35 млрд євро.
Також, за словами генсека, країни Альянсу продовжать допомогу Україні, щоб досягти стійкий мир у майбутньому.
"Ми стоїмо з Україною в її прагненні до миру і продовжуватимемо підтримувати її на незворотному шляху до членства в НАТО. Лідери погодилися сьогодні з приводу траєкторії, яка забезпечить, щоб ми змогли забезпечити свою свободу і безпеку на довгі-довгі роки", - наголосив він.
США не бачать Україну в НАТО
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що вступ України до НАТО "є непрактичним".
Також американський лідер зазначав, що він не вважає, що Україні "коли-небудь вдасться вступити в НАТО".
Трамп вірить у те, що війна повномасштабна війна Росії проти України почалася нібито через обговорення можливого українського членства в Альянсі.
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