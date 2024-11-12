Рютте: страны НАТО должны сделать больше, чем просто помочь Украине держаться в бою

Странам НАТО необходимо усилить свою помощь Украине в войне с Россией. Просто помочь ВСУ держаться в бою недостаточно.

"Мы должны подтвердить свою приверженность курсу войны, и мы должны сделать больше, чем просто "удерживать" Украину в бою. Мы должны повысить цену для (российского диктатора Владимира - ред.) Путина и его авторитарных угроз, предоставив Украине поддержку, необходимую для изменения траектории конфликта", - отметил Рютте на пресс-конференции с президентом Франции Эммануелем Макроном.

При этом генсек обратил внимание, что Россия, которая сотрудничает с Китаем, Ираном и Северной Кореей, угрожает миру и безопасности не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе и в Северной Америке.

В свою очередь французский лидер подчеркнул, что он будет настаивать, чтобы Украине и дальше помогали столько, сколько потребуется.

"Это единственный путь к переговорам, и я хочу четко сказать, что, когда придет время, ничего не должно быть решено по Украине без украинцев и по Европе без европейцев", - отметил Макрон.