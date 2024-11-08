Отношения Украины и Британии ухудшились после прихода к власти Стармера, - The Guardian

Украина наблюдает ухудшение отношений с Британией после того, как Кир Стармер стал премьер-министром. Лондон пока так и не предоставил ВСУ дополнительные дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Издание напоминает, что Стармер не посетил Украину за 4 месяца после вступления в должность премьера. И в Киеве якобы считают, что его поездка будет бесполезной, если он не обязуется передать Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

"Ему нет смысла приезжать в качестве туриста", - заявил изданию один из высокопоставленных чиновников в Офисе президента Украины.

По данным The Guardian, главная претензия Украины к Великобритании заключается в том, что она не передала ни одной дополнительной ракеты Storm Shadow из своих запасов.

"Этого не происходит. Стармер не дает нам оружия дальнего радиуса действия. Ситуация уже не та, что была, когда Риши Сунак был премьер-министром. Отношения стали хуже", - добавил неназванный чиновник.

Он добавил, что если бы Украина получила от Британии дополнительные ракеты Storm Shadow, об этом можно было бы догадаться. В таком случае украинские защитники использовали бы их для ударов по российским целям.

Стоит заметить, что Британия - одна из трех стран, которые согласились помочь Украине дальнобойными ракетами. Storm Shadow отправили в 2023 году, но с условием, что ВСУ не будут атаковать ими территорию России.