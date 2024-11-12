Рютте: країни НАТО мають зробити більше, ніж просто допомогти Україні триматися у бою
Країнам НАТО необхідно посилити свою допомогу Україні у війні з Росією. Просто допомогти ЗСУ триматись у бою недостатньо.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми маємо підтвердити свою відданість курсу війни, і ми маємо зробити більше, ніж просто "утримувати" Україну в бою. Ми маємо підвищити ціну для (російського диктатора Володимира - ред.) Путіна та його авторитарних загроз, надавши Україні підтримку, необхідну для зміни траєкторії конфлікту", - зазначив Рютте на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.
При цьому генсек звернув увагу, що Росія, яка співпрацює з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю, загрожує миру та безпеці не лише в Європі, а й в Індо-Тихоокеанському регіоні та Північній Америці.
У свою чергу французький лідер підкреслив, що він наполягатиме, щоб Україні й надалі допомагали стільки, скільки потрібно.
"Це єдиний шлях до переговорів, і я хочу чітко сказати, що коли настане час, нічого не повинно бути вирішено по Україні без українців та по Європі без європейців", - зазначив Макрон.
Допомога Україні від союзників
Нагадаємо, Україна продовжує отримувати від західних союзників військову допомогу, але вони не відповідають на всі запити Києва.
Зокрема, українські чиновники вже досить довгий час просять Францію, Британію та США скасувати заборону на використання переданих далекобійних ракет для ударів вглиб Росії.
Також, як нещодавно писало The Guardian, Британія за рік так і не передала Україні додаткові ракети Storm Shadow.
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