Ринок землі в Україні: коли почне діяти закон

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Однак один з пунктів закону набуде чинності у день опублікування

Закон про ринок землі почне діяти в Україні з 1 липня 2021 року. Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, відповідно до прикінцевих положень закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", документ набирає чинності з 1 липня 2021 року.

Однак пункт другий цього розділу набирає чинності з дня опублікування закону про ринок землі. Це пункт передбачає, що Кабінету міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього закону доручено:

розробити та затвердити порядок здійснення фінансової підтримки громадян і юридичних осіб (у тому числі фермерських господарств) для придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

розробити та подати Ради проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення у складі спеціальних фондів державного та місцевих бюджетів Фонду розвитку сільських територій, кошти з якого спрямовуються на видатки розвитку: інфраструктури, енергозбереження, освіти та медицини у сільській місцевості та реалізацію державних програм розвитку малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом;

забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.

Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, глава держави Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект №2178-10.

Як писало РБК-Україна раніше, 14 квітня спікер Верховної ради Дмитро Разумков підписав закон про ринок землі й передав його на підпис главі держави.

Так, нардепи до цього відхилили 13 постанов про скасування закону про ринок землі, які блокували підписання закону для глави ВР.

Слід зазначити, Окружний адміністративний суд Києва просили заборонити Разумкову здійснювати будь-які дії, спрямовані на підписання закону про ринок землі.

Підкреслимо, парламент прийняв у другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі в ніч на 31 березня. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.