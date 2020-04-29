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Кабмін сьогодні ухвалить рішення з приводу відкриття ринків

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 09:48
Кабмін сьогодні ухвалить рішення з приводу відкриття ринків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також Кабмін сьогодні розгляне проекти розпоряджень про затвердження перспективного плану формування територій громад

Кабінет міністрів України сьогодні розгляне відкриття продовольчих ринків, фінансування держпідтримки мікропідприємництва та малого підприємництва і план формування територіальних громад кількох областей. Про це йдеться в порядку денному уряду.

Зокрема, чиновники будуть розглядати проекти постанов:

  • про внесення змін до пункту 23 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки,
  • про внесення змін в деякі постанови Кабміну,
  • про внесення змін в Порядок надання фінансової державної підтримки суб'єктів мікропідприємництва та малого підприємництва,
  • про утворення територіального органу Національної поліції.

Також планується розглянути проекти розпоряджень про затвердження перспективного плану формування територій громад Херсонської, Луганської та Хмельницької областей, а також деяких питаннях забезпечення державного контролю в нафтогазовому комплексі.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко підписав умови, які висунуло Міністерство охорони здоров'я для запуску роботи ринків в умовах карантину.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що 1 травня в Україні можуть відновити свою роботу продуктові ринки.

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