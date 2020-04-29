Кабмін сьогодні ухвалить рішення з приводу відкриття ринків

Також Кабмін сьогодні розгляне проекти розпоряджень про затвердження перспективного плану формування територій громад
Кабінет міністрів України сьогодні розгляне відкриття продовольчих ринків, фінансування держпідтримки мікропідприємництва та малого підприємництва і план формування територіальних громад кількох областей. Про це йдеться в порядку денному уряду.
Зокрема, чиновники будуть розглядати проекти постанов:
Також планується розглянути проекти розпоряджень про затвердження перспективного плану формування територій громад Херсонської, Луганської та Хмельницької областей, а також деяких питаннях забезпечення державного контролю в нафтогазовому комплексі.
Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко підписав умови, які висунуло Міністерство охорони здоров'я для запуску роботи ринків в умовах карантину.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що 1 травня в Україні можуть відновити свою роботу продуктові ринки.