Підприємці влаштували акцію протесту під Кабміном: вимагають послабити карантин

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Протестувальники вимагають дозволити роботу малого і середнього бізнесу з 1 травня

Сьогодні, 29 квітня, під Кабінетом міністрів представники малого і середнього бізнесу організували акцію протесту з вимогою послабити карантинні заходи. Про це повідомляє "UA:Суспільне".

Наголошується, що в акції беруть участь близько 500 осіб. Вони частково перекрили машинами вулицю Грушевського, із-за чого правоохоронці викликали евакуатори, щоб прибрати транспортні засоби, які порушують правила дорожнього руху. У зв'язку з цим між протестувальниками та правоохоронцями стався конфлікт.

Учасники протесту дотримуються карантину - стоять в масках і рукавичках, а також на відстані метра один від одного. Вони вимагають дозволити роботу малого і середнього бізнесу з 1 травня з дотриманням карантинних вимог.

Як зазначив вийшов до протестуючих народний депутат Ярослав Железняк, в комітетах буде виноситися питання ослаблення карантину, а також питання звільнення від податків, перевірок і деякою звітності для підприємців.

Під Будинком уряду протестують проти карантинних обмежень. Учасники акції кажуть, що вони - підприємці. Стрімимо з місця події Опубліковано Суспільне Новини Вівторок, 28 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко підписав умови, які висунуло Міністерство охорони здоров'я для запуску роботи ринків в умовах карантину. Постанова набула чинності сьогодні, 29 квітня.

До цього президент Володимир Зеленський повідомляв, що 1 травня свою роботу зможуть відновити продуктові ринки, які були закриті в рамках карантинних заходів.