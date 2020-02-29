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Рибалки, затримані ФСБ в Азовському морі, повернулися в Україну

Новини » Суспільство     29.02.2020 - 13:08
Рибалки, затримані ФСБ в Азовському морі, повернулися в Україну
Ілюстративне фото (facebook.com/Валерія Карпиленко)

Вони знаходяться у Бердянську

Українські рибалки, яких 15 лютого 2020 року затримали в Азовському морі співробітники ФСБ Російської Федерації, повернулись на материкову Україну. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, рибалки вже в Україні.

"Вони знаходяться у Бердянську", - сказав Демченко.

Нагадаємо, 15 лютого 2020 року російські прикордонники Федеральної служби безпеки затримали чотирьох українських рибалок в Азовському морі.

Затримання сталося в західній частині Азовського моря біля берегів окупованого Криму.

За даними російської сторони, у рибалок на маломірному судні були рибальські снасті і майже 300 одиниць камбали. Рибалок разом з човном тоді доставили в порт Керчі для подальшого розгляду.

Пізніше в Держприкордонслужбі розповіли, що затримані росіянами українські моряки в Азовському морі є місцевими жителями Запорізької області.

Пізніше поліція Автономної республіки Крим і Севастополя відкрила справу за фактом захоплення українських рибалок в Азовському морі.

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