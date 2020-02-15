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В ДПСУ розповіли подробиці про затриманих рибалок в Азовському морі

Новини » Суспільство     15.02.2020 - 18:47
В ДПСУ розповіли подробиці про затриманих рибалок в Азовському морі
Фото (facebook.com.DPSUkraine)

Затримані є місцевими жителями Запорізький області

Затримані росіянами українські моряки в Азовському морі є місцевими жителями Запорізької області. Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Ці четверо громадяни на судні. Попередньо відомо, що вони є місцевими жителями Запорізький області", - заявив Демченко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про захоплення українських рибалок біля берегів окупованого Криму. Українська прокуратура вже відкрила кримінальні справи за статтями викрадення і угон плавучого засобу. Також повідомлялося про те, що рибалок утримують в Керчі. На катері виявили майже 300 примірників камбали-калкана.

Федеральна служба безпеки Росії опублікувала відео допиту захоплених в Азовському морі українських рибалок. Зокрема, на відео капітан українського катера розповів, звідки і навіщо моряки вийшли в море. Також повідомляється, що рибалок затримано за браконьєрство. На відео чоловік розповідає, що камбалу ловили мережами, а також про те, що знав про незаконність вилову камбали за допомогою будь-яких мереж.

В ДПСУ заявили, що Росія офіційно не інформувала Україну про причини затримки судна в Азовському морі.

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