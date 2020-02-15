Захоплення рибалок в Азовському морі: поліція відкрила справу

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Захоплення рибалок кваліфікували як викрадення

Поліція Автономної республіки Крим і Севастополя відкрила справу за фактом захоплення українських рибалок в Азовському морі. Про це у Facebook повідомила прес-секретар прокуратури АРК Катерина Діденко.

За її словами, сьогодні поліція відкрила кримінальне провадження за статтями 146 (викрадення) і 278 (викрадення плавзасобу) за фактом захоплення "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії" українського судна з чотирма особами на борту.

За даними слідства, окупаційні силовики в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма рибалками на борту. Разом з судном їх відвезли до порту окупованої Керчі.

Нагадаємо, сьогодні на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що понад 200 українців утримують бойовики на Донбасі, ще понад 100 українців і кримських татар - в окупованому Криму і в Росії.

Раніше стало відомо, що Офіс президента включив на обмін полоненими українського політв'язня з Криму Івана Яцкіна. Його звинуватили в шпигунстві та помістили під варту.