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Минобороны будет выдавать военным "пакеты раненого": кто получит и что в них будет

Суббота 28 июня 2025 07:30
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Минобороны будет выдавать военным "пакеты раненого": кто получит и что в них будет Фото: Эвакуация раненых военных (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство обороны Украины впервые централизованно будет обеспечивать раненых военных "пакетами раненого" - комплектами адаптивной одежды и средств гигиены. Проект реализует закупочное агентство МОУ - Государственный оператор тыла (ДОТ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Первые торги уже объявлены. На закупку адаптивной одежды планируют потратить около 170 миллионов гривен. Поставки ожидаются во втором полугодии 2025 года в четыре объединенных центра обеспечения.

"Этот проект - о достоинстве и заботе. Пакет должен стать стандартом человечного отношения к каждому, кто защищает государство", - отметил и.о. директора департамента закупок МОУ Александр Осадчий.

В "пакет раненого" будет входить:

  • Адаптивная одежда - майки, фуфайки с коротким и длинным рукавом, шорты, брюки, носки. Все будет подбираться с учетом состояния раненого.
  • Гигиенический набор - полотенце, гель для душа, шампунь, зубная щетка и паста, дезодорант, салфетки, расческа, бритва, прокладки, бумажные изделия и тому подобное.

Адаптивную одежду будут получать все составляющие Сил обороны, в частности подразделения МВД. Гигиенические наборы будут выдавать в стабилизационных пунктах и госпиталях. Отдельные торги на их закупку МОУ объявит после утверждения технических требований.

Ранее РБК-Украина писало, что раненые военные получают ежемесячное денежное обеспечение и 100 тысяч гривен дополнительно за весь период лечения - до 12 месяцев. Выплаты осуществляются по последней занимаемой должности.

Также мы рассказывали, что Минобороны обеспечивает военных современными средствами индивидуальной защиты: бронежилетами, шлемами, тактическими перчатками, средствами защиты слуха, зрения, рук и суставов. Это повышает безопасность и эффективность бойцов на поле боя.

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