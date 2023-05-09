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Спасают под постоянными обстрелами. Полицейские эвакуировали раненую женщину из Авдеевки (видео)

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Авдеевка, Вторник 09 мая 2023 18:10
Спасают под постоянными обстрелами. Полицейские эвакуировали раненую женщину из Авдеевки (видео) Фото: Полицейский (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне обстреляли Авдеевку в Донецкой области и ранили женщину. Стражи порядка прибыли на спасение, оказали помощь и эвакуировали ее в безопасное место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

"В результате российского удара ранения получила 66-летняя женщина. На спасение прибыл экипаж "Белый ангел", заменивший в пылающем городе "скорую", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские предоставили пострадавшей экстренную медицинскую помощь и доставили в больницу. Этим занимаются правоохранители Геннадий Юдин и Дмитрий Соловой - сертифицированные парамедики, которые в отсутствие "скорой помощи" спасают раненых.

"Прибыв по вызову, правоохранители наложили турникет и отвезли раненую в больницу. По дороге полицейские разговаривали с женщиной, чтобы она не потеряла сознание", - добавили в полиции.

Юдин добавил, что оставаться в городе очень опасно, лучше эвакуироваться, ведь оккупанты бьют по мирным домам.

Напомним, что правоохранители эвакуировали 10 человек из поселка Ямполь (Донецкая область), среди них было 5 детей. Населённый пункт постоянно находится под обстрелами россиян.

Российские войска обстреляли группу правоохранителей, вывозивших жителей Бахмута (Донецкая область) в более безопасное место. В результате вражеской атаки погибла женщина.

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