Жили под обстрелами. Полиция эвакуировала пять детей с линии фронта вблизи Лимана (видео)

Правоохранители эвакуировали 10 человек из поселка Ямполь (Донецкая область), среди них 5 детей. Населённый пункт постоянно находится под обстрелами россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Донецкой области .

"Прилеты" здесь не заканчиваются: несколько дней назад в результате вражеских обстрелов были ранены две женщины. Одна из них по дороге в больницу скончалась", - говорится в сообщении.

Жители поселка попросили полицейских вывезти его в более безопасное место. Среди них - 39-летняя мама пятерых детей. Семья потеряла отца, которого убило осенью вместе с двумя соседями.

"В общей сложности в оговоренном месте правоохранителей ждали десять человек. Детей забрали на свой бронированный "борт" "Белые ангелы", взрослые разместились в автомобилях полицейских офицеров общины", - добавили в полиции.