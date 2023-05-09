Рятують під постійними обстрілами. Поліцейські евакуювали поранену жінку з Авдіївки (відео)

Росіяни обстріляли Авдіївку у Донецькій області та поранили жінку. Правоохоронці прибули на порятунок, надали допомогу та евакуювали її у безпечне місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області .

"Внаслідок російського удару поранення отримала 66-річна жінка. На порятунок прибув екіпаж "Білий янгол", який замінив у палаючому місті "швидку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські надали постраждалій екстрену медичну допомогу та доставили в лікарню. Цим займаються правоохоронці Геннадій Юдін і Дмитро Соловій - сертифіковані парамедики, які за відсутності в місті "швидкої допомоги" рятують поранених.

"Прибувши на виклик, правоохоронці наклали турнікет і відвезли поранену до лікарні. Дорогою поліцейські розмовляли з жінкою, аби вона не втратила свідомість", - додали у поліції.

Юдін додав, що лишатися в місті дуже небезпечно, краще евакуюватися, адже окупанти б’ють по мирних оселях.