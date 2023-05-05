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Россияне обстреляли группу полицейских, эвакуировавших жителей Бахмута: есть погибшая

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Донецкая область, Пятница 05 мая 2023 19:12
Россияне обстреляли группу полицейских, эвакуировавших жителей Бахмута: есть погибшая Фото: Полицейские (dn.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска обстреляли группу правоохранителей, вывозивших жителей Бахмута (Донецкая область) в более безопасное место. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Донецкой области.

"Правоохранители получили информацию, что в Бахмуте нуждается в эвакуации группа местных жителей в количестве примерно 20 человек. Здание, где они укрылись, расположено в максимальной близости к линии фронта. Чтобы освободить людей, понадобились значительные силы и ресурсы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане забирали военные на спецтранспорте и в оговоренной локации передавали их полицейским. С линии боевых действий людей вывозили отдельными группами. Эвакуировать удалось только 5 человек, которые в то время находились в укрытии, местонахождение других неизвестно.

"Дорогой враг накрыл экипажи огнем. Пожилую женщину убило на глазах у сына, остальные люди не пострадали. Несмотря на беспощадные обстрелы, слаженные действия участников операции позволили избежать значительных жертв", - сообщили полицейские.

Глава полиции Донецкой области Руслан Осипенко поблагодарил всех, кто был вовлечен в проведение мероприятий, и призвал эвакуироваться жителей Константиновки и Часового Яра, а также всех населенных пунктов, приближенных к "горячим точкам".

Напомним, что начальник объединенного центра Сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий заявил о необходимости в ближайшее время эвакуировать всех граждан из города Авдеевка Донецкой области.

Правоохранителям удалось эвакуировать еще 20 человек из Бахмута в Донецкой области. Люди все время находились в подвалах и из-за обстрелов не могли выйти на поверхность.

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