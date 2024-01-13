Спасатели изъяли ракету, упавшую возле частного дома в Полтавской области (фото)

"Ракету, которая упала на территорию домохозяйства и не разорвалась, изъяли специалисты", - сообщил Пронин.

По его словам, поврежденные здания временно накрыли пленкой и брезентом.

"Владельцы недвижимости получат средства из местного и областного бюджетов на ремонтные работы", - добавил он.

Ракетный обстрел Украины 13 января

Напомним, около 5:30 Воздушные силы сообщили о пусках ракет из стратегической авиации из района Каспийского моря в результате чего в Украине объявили воздушную тревогу.

Позже украинцев также предупредили и о взлете российского МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области. Через некоторое время россияне подняли в воздух еще несколько истребителей. В частности были пуски "Кинжалов".

"Кинжалы" двигались в направлении Днепра, Киева, Ровно, Кривого Рога, а крылатые ракеты в западные области. Также Воздушные силы заявили о пусках ракет Х-31П в сторону Херсонской области.

Все подробности и последствия массированной атаки врага можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.