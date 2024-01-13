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Рятувальники вилучили ракету, що впала біля приватного будинку в Полтавській області (фото)

Фото: Рятувальники вилучили ракету (Павло Петров)
Автор: Каріна Левицька

Фахівці вилучили ракету, що сьогодні, 13 січня, впала й не здетонувала біля приватного будинку в Полтавській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.

"Ракету, яка впала на територію домогосподарства і не розірвалася, вилучили фахівці", - повідомив Пронін.

За його словами, пошкоджені будівлі тимчасово накрили плівкою та брезентом.

"Власники нерухомості отримають кошти з місцевого та обласного бюджетів на ремонтні роботи", - додав він.

Ракетний обстріл України 13 січня

Нагадаємо, близько о 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет зі стратегічної авіації з району Каспійського моря внаслідок чого в Україні оголосили повітряну тривогу.

Пізніше українців також попередили й про зліт російського МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області. Через деякий час росіяни підняли у повітря ще декілька винищувачів. Зокрема були пуски "Кинджалів".

"Кинджали" рухались у напрямку Дніпра, Києва, Рівного, Кривого Рогу, а крилаті ракети до західних областей. Також Повітряні сили заявили про пуски ракет Х-31П в сторону Херсонської області.

Усі подробиці та наслідки масованої атаки ворога можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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