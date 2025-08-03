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Спасатели попали под коварный вражеский обстрел в Гуляйполе

Гуляйполе, Воскресенье 03 августа 2025 19:36
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Спасатели попали под коварный вражеский обстрел в Гуляйполе Фото: россияне атаковали спасателей ГСЧС в Гуляйполе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты атаковали дроном спасателей в прифронтовом Гуляйполе в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале.

Коварный обстрел, как рассказали в ГСЧС, произошел в тот момент, когда спасатели тушили возгорание легкового автомобиля в Гуляйполе.

"В результате обстрела поврежден пожарно-спасательный автомобиль. К счастью, личный состав не пострадал", - добавили в ГСЧС.

Гуляйполе - город в Запорожской области, который находится всего в нескольких километрах от линии фронта. Город регулярно страдает от российских обстрелов.

Спасатели попали под коварный вражеский обстрел в Гуляйполе

Российские атаки на украинских спасателей

Напомним, за время полномасштабной войны российская армия не раз обстреливала украинских спасателей. В частности, коварно наносила повторные удары по местам обстрелов, на которых уже работали подразделения ГСЧС.

Так, в конце июля россияне атаковали дронами один из поселков в Днепропетровской области. Из-за атаки загорелся грузовик, а когда тушить его прибыли спасатели, то попали под повторный обстрел.

А днем ранее спасатели попали под российский удар в Кропивницком. В результате вражеского обстрела повреждения получили здание одного из подразделений ГСЧС и его техника.

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