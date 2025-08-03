Спасатели попали под коварный вражеский обстрел в Гуляйполе

Российские оккупанты атаковали дроном спасателей в прифронтовом Гуляйполе в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале .

Коварный обстрел, как рассказали в ГСЧС, произошел в тот момент, когда спасатели тушили возгорание легкового автомобиля в Гуляйполе.

"В результате обстрела поврежден пожарно-спасательный автомобиль. К счастью, личный состав не пострадал", - добавили в ГСЧС.

Гуляйполе - город в Запорожской области, который находится всего в нескольких километрах от линии фронта. Город регулярно страдает от российских обстрелов.