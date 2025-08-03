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Рятувальники потрапили під підступний ворожий обстріл у Гуляйполі

Гуляйполе, Неділя 03 серпня 2025 19:36
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Рятувальники потрапили під підступний ворожий обстріл у Гуляйполі Фото: росіяни атакували рятувальників ДСНС у Гуляйполі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупанти атакували дроном рятувальників у прифронтовому Гуляйполі в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Telegram-каналі.

Підступний обстріл, як розповіли в ДСНС, стався в той момент, коли рятувальники гасили займання легкового автомобіля у Гуляйполі.

"Унаслідок обстрілу пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав", - додали в ДСНС.

Гуляйполе - місто в Запорізькій області, яке знаходиться всього за декілька кілометрів від лінії фронту. Місто регулярно потерпає від російських обстрілів.

Рятувальники потрапили під підступний ворожий обстріл у Гуляйполі

Російські атаки на українських рятувальників

Нагадаємо, за час повномасштабної війни російська армія не один раз обстрілювала українських рятувальників. Зокрема, підступно завдавала повторних ударів по місцях обстрілів, на яких вже працювали підрозділи ДСНС.

Так, наприкінці липня росіяни атакували дронами одне із селищ в Дніпропетровській області. Через атаку загорілася вантажівка, а коли гасити її прибули рятувальники, то потрапили під повторний обстріл.

А днем раніше рятувальники потрапили під російський удар в Кропивницькому. В результаті ворожого обстрілу пошкоджень зазнала будівля одного з підрозділів ДСНС та його техніка.

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ДСНС Запорізька область Війна Росії проти України
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