Рятувальники потрапили під підступний ворожий обстріл у Гуляйполі

Російські окупанти атакували дроном рятувальників у прифронтовому Гуляйполі в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Telegram-каналі .

Підступний обстріл, як розповіли в ДСНС, стався в той момент, коли рятувальники гасили займання легкового автомобіля у Гуляйполі.

"Унаслідок обстрілу пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав", - додали в ДСНС.

Гуляйполе - місто в Запорізькій області, яке знаходиться всього за декілька кілометрів від лінії фронту. Місто регулярно потерпає від російських обстрілів.