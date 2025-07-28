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Россия нанесла удар по Кропивницкому, повреждена техника ГСЧС (фото)

Понедельник 28 июля 2025 11:37
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Россия нанесла удар по Кропивницкому, повреждена техника ГСЧС (фото) Фото: техника ГСЧС повреждена во время ночной атаки в Кропивницком (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Пожарно-спасательная техника ГСЧС повреждена во время ночной атаки в Кропивницком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В ночь на 28 июля Кропивницкий подвергся очередной атаке со стороны России.

В результате обстрела повреждено здание одного из подразделений ГСЧС, а также пожарно-спасательная техника.

Фото: техника ГСЧС повреждена во время ночной атаки в Кропивницком (t.me/dsns_telegram)

По информации спасателей, погибших и пострадавших нет - личный состав подразделения во время воздушной тревоги находился в защитном укрытии.

Атака на Кропивницкий

Напомним, что в Кропивницком в ночь на 28 июля прозвучала серия взрывов - зафиксировано было по меньшей мере девять.

Первый взрыв произошел в 03:07, а уже за несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ предупредили о движении высокоскоростной цели в направлении города.

Начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович обратился к жителям с призывом оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги, которая продолжалась всю ночь. Местные власти подчеркивали необходимость соблюдения мер безопасности.

По информации, во время атаки пострадавших не было.

Кроме того, в ночь на 28 июля Россия осуществила один из крупнейших за время войны комбинированный воздушный удар по Украине.

В целом враг выпустил 331 средство воздушного нападения, из которых украинским Силам обороны удалось уничтожить или подавить 311 целей.

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