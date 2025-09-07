В Киеве прогремели мощные взрывы: столицу атаковали крылатые ракеты

В Киеве прогремели мощные взрывы, россияне ударили по городу крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 06:06 военные сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины. Жителям Киева советуют пройти в укрытие. Мониторинговые паблики сообщали о движении 4 крылатых ракет, предположительно "Искандер-К" через Черниговскую и Сумскую области в направлении Киева.