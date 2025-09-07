ua en ru
В Киеве прогремели мощные взрывы: столицу атаковали крылатые ракеты

Киев, Воскресенье 07 сентября 2025 06:11
В Киеве прогремели мощные взрывы: столицу атаковали крылатые ракеты Фото: тактический ракетный комплекс "Искандер" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве прогремели мощные взрывы, россияне ударили по городу крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 06:06 военные сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины. Жителям Киева советуют пройти в укрытие.

Мониторинговые паблики сообщали о движении 4 крылатых ракет, предположительно "Искандер-К" через Черниговскую и Сумскую области в направлении Киева.

Напомним, в ночь на 7 сентября Киев и область массированно атаковали ударные дроны.

В результате атаки повреждены многоэтажные дома, есть раненые и погибшие.

Подробнее о вражеском обстреле украинской столицы, - читайте в материале РБК-Украина.

Война в Украине Ракетная атака
