В Киеве прогремели мощные взрывы: столицу атаковали крылатые ракеты
Фото: тактический ракетный комплекс "Искандер" (Getty Images)
В Киеве прогремели мощные взрывы, россияне ударили по городу крылатыми ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 06:06 военные сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины. Жителям Киева советуют пройти в укрытие.
Мониторинговые паблики сообщали о движении 4 крылатых ракет, предположительно "Искандер-К" через Черниговскую и Сумскую области в направлении Киева.
Напомним, в ночь на 7 сентября Киев и область массированно атаковали ударные дроны.
В результате атаки повреждены многоэтажные дома, есть раненые и погибшие.
