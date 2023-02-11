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Спасатели дали украинцам советы, как не замерзнуть при похолодании

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Украина, Суббота 11 февраля 2023 11:00
Спасатели дали украинцам советы, как не замерзнуть при похолодании Фото: спасатели дали украинцам советы, как не замерзнуть при похолодании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцы могут соблюдать пять простых советов для того, чтобы не замерзнуть, когда на улице начались морозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Советы от спасателей:

  • одежда должна быть теплой, но не ограничивать движения;
  • на улицу не стоит выходить голодным;
  • необходимо удерживаться от алкоголя;
  • не пить часто и много горячих напитков;
  • не пользоваться увлажняющим кремом меньше, чем за час до выхода на улицу.

Напомним, ранее стало известно, что в начале февраля в Украину пришло похолодание. В частности, в Карпатах 10 февраля было до -22 градусов.

Также мы писали, что из-за похолодания в ряде регионов ухудшилась ситуация со светом. К примеру, жителей Житомирской области попросили экономить электроэнергию из-за риска аварий.

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