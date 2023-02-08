Жителей Житомира и области просят экономить свет. Ситуация усложнилась из-за морозов
Из-за морозов нагрузка на энергосистему Житомирской области выросла. Жителей просят экономить, потому что возможны аварийные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
"Морозная погода существенно увеличила нагрузку на энергосистему страны и области. Сейчас пиковые нагрузки удается преодолевать путем перераспределения погрузки в системе и импорта электроэнергии из стран ЕС", - рассказал он.
По данным Бунечко, чтобы предотвратить отключение энергоснабжения сегодня, необходимо максимально снизить потребление электроэнергии.
"Следует отказаться от использования мощных электроприборов особенно в пиковые часы с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00", - обратился к жителям региона глава области.
Как сообщалось, по данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине выросло из-за морозов. В Запорожской, Донецкой, Николаевской области без отключений, а в Одессе и районе применяют аварийные отключения света.
Напомним, из-за усиления морозов в Житомирской области есть угроза аварийных отключений света. Поэтому жителей региона призывают снизить потребление электричества.
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