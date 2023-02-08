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Жителей Житомира и области просят экономить свет. Ситуация усложнилась из-за морозов

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Житомир, Среда 08 февраля 2023 12:06
Жителей Житомира и области просят экономить свет. Ситуация усложнилась из-за морозов Фото: жителей Житомира и области просят экономить свет (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за морозов нагрузка на энергосистему Житомирской области выросла. Жителей просят экономить, потому что возможны аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Морозная погода существенно увеличила нагрузку на энергосистему страны и области. Сейчас пиковые нагрузки удается преодолевать путем перераспределения погрузки в системе и импорта электроэнергии из стран ЕС", - рассказал он.

По данным Бунечко, чтобы предотвратить отключение энергоснабжения сегодня, необходимо максимально снизить потребление электроэнергии.

"Следует отказаться от использования мощных электроприборов особенно в пиковые часы с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00", - обратился к жителям региона глава области.

Как сообщалось, по данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине выросло из-за морозов. В Запорожской, Донецкой, Николаевской области без отключений, а в Одессе и районе применяют аварийные отключения света.

Напомним, из-за усиления морозов в Житомирской области есть угроза аварийных отключений света. Поэтому жителей региона призывают снизить потребление электричества.

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Житомир відключеня світла
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