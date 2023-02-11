Рятувальники дали українцям поради, як не замерзнути під час похолодання

Українці можуть дотримуватись п'яти простих порад для того, щоб не замерзнути, коли на вулиці почалися морози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram .

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на початку лютого в Україну прийшло похолодання. Зокрема, у Карпатах 10 лютого було до -22 градусів.

Також ми писали, що через похолодання у низці регіонів погіршилася ситуація зі світлом. Наприклад, мешканців Житомирської області попросили заощаджувати електроенергію через ризик аварій.

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