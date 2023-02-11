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Рятувальники дали українцям поради, як не замерзнути під час похолодання

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Україна, Субота 11 лютого 2023 11:00
Рятувальники дали українцям поради, як не замерзнути під час похолодання Фото: рятувальники дали українцям поради, як не замерзнути під час похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українці можуть дотримуватись п'яти простих порад для того, щоб не замерзнути, коли на вулиці почалися морози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Поради від рятувальників:

  • одяг повинен бути теплим, але не обмежувати рухи;
  • на вулицю не варто виходити голодним;
  • необхідно утримуватися від алкоголю;
  • не пити часто та багато гарячих напоїв;
  • не користуватися зволожуючим кремом менше ніж за годину до виходу на вулицю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на початку лютого в Україну прийшло похолодання. Зокрема, у Карпатах 10 лютого було до -22 градусів.

Також ми писали, що через похолодання у низці регіонів погіршилася ситуація зі світлом. Наприклад, мешканців Житомирської області попросили заощаджувати електроенергію через ризик аварій.

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