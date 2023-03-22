В Киевской области дроны атаковали гражданский объект: трое жертв, 7 раненых

Во время атаки дронами ночью на среду, 22 марта, был поврежден гражданский объект, начался пожар. Три человека погибли, 7 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию .

"В результате ночной атаки дронами в Киевской области поврежден гражданский объект. Сейчас известно о 3 погибших и 7 раненых. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

На месте работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

"По состоянию на 05:50 пожар локализован. На месте работают спасатели", - добавили в КОВА.

Как сообщалось, в Киевской области ночью 22 марта были слышны взрывы. Сообщалось о работе украинских сил противовоздушной обороны в регионе.