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В Киевской области дроны атаковали гражданский объект: трое жертв, 7 раненых

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Киев, Среда 22 марта 2023 08:33
В Киевской области дроны атаковали гражданский объект: трое жертв, 7 раненых Фото: в Киевской области 22 марта дроны атаковали гражданский объект (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки дронами ночью на среду, 22 марта, был поврежден гражданский объект, начался пожар. Три человека погибли, 7 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"В результате ночной атаки дронами в Киевской области поврежден гражданский объект. Сейчас известно о 3 погибших и 7 раненых. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

На месте работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

"По состоянию на 05:50 пожар локализован. На месте работают спасатели", - добавили в КОВА.

Как сообщалось, в Киевской области ночью 22 марта были слышны взрывы. Сообщалось о работе украинских сил противовоздушной обороны в регионе.

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Киевская область
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