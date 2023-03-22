ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атака дронов Киевской области: количество погибших выросло

Новина українською →
Киев, Среда 22 марта 2023 11:07
Атака дронов Киевской области: количество погибших выросло Фото: число погибших из-за атаки дронов Киевской области 22 марта возросло до 4 человек (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

Число погибших из-за атаки дронов Киевской области ночью, 22 марта возросло до 4 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

"Только что с пятого этажа разрушенного шахедами общежития достали еще одного погибшего во время ночной атаки дронов", - рассказал он.

По его словам, четвертой жертвой стал 40-летний водитель.

"Мужчина во время воздушной тревоги не спустился в укрытие", - добавил Небытов.

Напомним, во время атаки дронами ночью на среду, 22 марта, был поврежден гражданский объект, начался пожар. Сначала сообщалось, что три человека погибли, 7 человек получили ранения.

Позже стало известно, что во время ночной атаки дронов россиян в Ржищеве Киевской области были частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея, где вспыхнул пожар. Более 20 человек были доставлены в больницу. Среди погибших - водитель "скорой", приехавший спасать людей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область
NEWS
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
DAILY
Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина