Атака дронов Киевской области: количество погибших выросло

Число погибших из-за атаки дронов Киевской области ночью, 22 марта возросло до 4 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

"Только что с пятого этажа разрушенного шахедами общежития достали еще одного погибшего во время ночной атаки дронов", - рассказал он.

По его словам, четвертой жертвой стал 40-летний водитель.

"Мужчина во время воздушной тревоги не спустился в укрытие", - добавил Небытов.

Напомним, во время атаки дронами ночью на среду, 22 марта, был поврежден гражданский объект, начался пожар. Сначала сообщалось, что три человека погибли, 7 человек получили ранения.

Позже стало известно, что во время ночной атаки дронов россиян в Ржищеве Киевской области были частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея, где вспыхнул пожар. Более 20 человек были доставлены в больницу. Среди погибших - водитель "скорой", приехавший спасать людей.