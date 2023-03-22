Атака дронов на Киевскую область. Число погибших возросло

Число погибших в результате ночной атаки дронами по Киевской области возросло до семи человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя полиции Киевской области Андрея Небитова.

По его данным, число погибших от попадания российского дрона в здание общежития в Ржищеве с трех человек возросло до семи.

"7 погибших, 9 травмированных в результате ночной атаки дронов по общежитиям и учебному заведению в одном из районов Киевской области. Среди пострадавших один ребенок", - написал он.

Кроме того, известно, что полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек.