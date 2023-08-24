В ряде областей РФ силовиков подняли по тревоге после крушения самолета Пригожина, - СМИ

Речь идет о представителях всех силовых служб, в частности сотрудников Министерства внутренних дел, Росгвардии, а также Федеральной службы безопасности.

По данным издания 161.ru, в Ростове полицейских и росгвардейцев собирают по тревоге после информации о крушении бизнес-джета, предварительно, с Пригожиным на борту.

"По тревоге подняты все службы силовые - МВД, Росгвардия и прочие... Вызывают из отпусков", - рассказал источник издания.

Кроме того, Белгородские СМИ сообщают, что в области тоже были подняты по тревоге сотрудники МВД и ФСБ.

Крушение самолета Пригожина в РФ

В среду, 23 августа, в сети начали массово распространять видео падение самолета в Тверской области РФ. Как выяснилось позже, это был бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находились десять человек. Все они погибли.

При этом Telegram-каналы распространяли информацию о том, что самолет принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Он якобы считался пассажиром.

Позже в Росавиации обнародовали список пассажиров и членов экипажа борта. Среди них, в частности, был Пригожин вместе с верхушкой ЧВК "Вагнера" (в частности с командиром группировки Дмитрием Уткиным и заместителем "повара Путина" Валерием Чекаловым.

РБК-Украина собрало данные о том, что известно об аварии самолета главаря "вагнеровцев" в РФ.

Более подробно о том, кто такой Пригожин и как он "поднялся" на войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.