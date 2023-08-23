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Падение самолета в Тверской области: среди пассажиров значился Пригожин

Среда 23 августа 2023 20:07
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Падение самолета в Тверской области: среди пассажиров значился Пригожин Фото: Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнера" (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В самолете, который упал сегодня, 23 августа, в Тверской области России, среди пассажиров мог быть основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Журналисты пропагандистского издания со ссылкой на Росавиацию пишут, что среди пассажиров бизнес-джета, который разбился, значился Пригожин.

Что предшествовало

Напомним, сегодня в российских Telegram-каналах появилась информация о падении бизнес-джета Embraer Legacy 600. На борту якобы находились десять человек, никто не выжил в результате инцидента.

После этого в сети начали писать о том, что упал самолет с бортовым номером RA-02795, который принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Воздушное судно напрявлялось из Москвы в Петербург.

Стоит заметить, что такие слухи появились после того, как Пригожин провалил попытку военного мятежа в России. Он со своими наемниками захватил Ростов и Воронеж и направился на Москву, но бунт быстро затих.

Позже основатель ЧВК "Вагнера" договорился о "переезде" своих наемников в Беларусь.

Последний раз Пригожин появлялся в публичном пространстве 21 августа, когда находился на территории Африки.

Более детально о том, кто такой Пригожин и как он "поднялся" на войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.

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Российская Федерация ЧВК Вагнера Евгений Пригожин Вагнеровцы
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