В ряде областей РФ силовиков подняли по тревоге после крушения самолета Пригожина, - СМИ
После крушения в Тверской области (РФ) самолета вожака ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который с верхушкой группировки был среди пассажиров на борту, в Ростовской и Белгородской областях подняли силовиков по тревоге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Речь идет о представителях всех силовых служб, в частности сотрудников Министерства внутренних дел, Росгвардии, а также Федеральной службы безопасности.
По данным издания 161.ru, в Ростове полицейских и росгвардейцев собирают по тревоге после информации о крушении бизнес-джета, предварительно, с Пригожиным на борту.
"По тревоге подняты все службы силовые - МВД, Росгвардия и прочие... Вызывают из отпусков", - рассказал источник издания.
Кроме того, Белгородские СМИ сообщают, что в области тоже были подняты по тревоге сотрудники МВД и ФСБ.
Крушение самолета Пригожина в РФ
В среду, 23 августа, в сети начали массово распространять видео падение самолета в Тверской области РФ. Как выяснилось позже, это был бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находились десять человек. Все они погибли.
При этом Telegram-каналы распространяли информацию о том, что самолет принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Он якобы считался пассажиром.
Позже в Росавиации обнародовали список пассажиров и членов экипажа борта. Среди них, в частности, был Пригожин вместе с верхушкой ЧВК "Вагнера" (в частности с командиром группировки Дмитрием Уткиным и заместителем "повара Путина" Валерием Чекаловым.
РБК-Украина собрало данные о том, что известно об аварии самолета главаря "вагнеровцев" в РФ.
Более подробно о том, кто такой Пригожин и как он "поднялся" на войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.
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