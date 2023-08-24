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У ряді областей РФ силовиків підняли по тривозі після краху літака Пригожина, - ЗМІ

Четвер 24 серпня 2023 00:03
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У ряді областей РФ силовиків підняли по тривозі після краху літака Пригожина, - ЗМІ Фото: у РФ підняли силовиків через аварію літака Пригожина під Твер'ю (24tv)
Автор: Володимир Костирін

Після аварії у Тверській області (РФ) літака ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який з верхівкою угруповання був серед пасажирів на борту, у Ростовській та Бєлгородській областях підняли силовиків по тривозі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Йдеться про представників усіх силових служб, зокрема співробітників Міністерства внутрішніх справ, Росгвардії, а також Федеральної служби безпеки.

За даними видання 161.ru, у Ростові поліцейських та росгвардійців збирають по тривозі після інформації про катастрофу бізнес-джету, попередньо, з Пригожиним на борту.

"По тривозі піднято всі служби силові - МВС, Росгвардія та інші... Викликають із відпусток", - розповіло джерело видання.

Крім того, Бєлгородські ЗМІ повідомляють, що в області також було піднято по тривозі співробітники МВС та ФСБ.

Аварія літака Пригожина у РФ

У середу, 23 серпня, у мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області РФ. Як з'ясувалося пізніше, це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.

При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром.

Пізніше в Росавіації оприлюднили список пасажирів та членів екіпажу борту. Серед них, зокрема, був Пригожин разом із верхівкою ПВК "Вагнера" (зокрема з командиром угруповання Дмитром Уткіним та заступником "кухаря Путіна" Валерієм Чекаловим.

РБК-Україна зібрало дані про те, що відомо про аварію літака ватажка "вагнерівців" у РФ.

Детальніше про те, хто такий Пригожин, та як він "піднявся" на війні проти України, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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ФСБ Росгвардия ПВК Вагнера Євген Пригожин Бєлгородська область Ростовская область
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