"Манчестер Сіті" можуть позбавити титулу чемпіона Англії 2014 року

Фото: Етіхад Стедіум (twitter.com/mancity)

Раніше йшлося про те, що керівництво АПЛ може зняти очки з клубу

"Манчестер Сіті" може бути позбавлений чемпіонського титулу англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2013/14, якщо під час окремого розслідування підтвердяться порушення фінансового фейр-плей. Про це повідомляє Daily Mail.

Керівництво ліги вивчить з 2012 по 2016 рік, коли "городяни" навмисно завищували виплати від спонсорських контрактів, щоб приховати свої збитки. За це клуб був відсторонений УЄФА від участі в єврокубках.

У період, який потрапить під розслідування, "Ман Сіті" двічі ставав чемпіоном АПЛ. У сезоні-2011/12 "манкуніанці" виграли титул, випередивши "Манчестер Юнайтед" за різницею забитих і пропущених м'ячів, а у 2013/14 "городяни" посіли перше місце, набравши всього на два очки більше, ніж "Ліверпуль".

Однак чемпіонство 2012 року може не потрапити під розслідування, оскільки поки неясно, в який саме відрізок року керівництво манчестерського клубу порушило фінансові правила. При цьому чемпіонство 2014 роки точно потрапляє під вищевказаний період.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" оскаржить рішення УЄФА про дискваліфікацію клубу від участі в єврокубках на два сезони в Спортивному арбітражному суді (CAS).