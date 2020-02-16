ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Манчестер Сіті" можуть позбавити титулу чемпіона Англії 2014 року

Новини » Спорт     16.02.2020 - 18:01
"Манчестер Сіті" можуть позбавити титулу чемпіона Англії 2014 року
Фото: Етіхад Стедіум (twitter.com/mancity)

Раніше йшлося про те, що керівництво АПЛ може зняти очки з клубу

"Манчестер Сіті" може бути позбавлений чемпіонського титулу англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2013/14, якщо під час окремого розслідування підтвердяться порушення фінансового фейр-плей. Про це повідомляє Daily Mail.

Керівництво ліги вивчить з 2012 по 2016 рік, коли "городяни" навмисно завищували виплати від спонсорських контрактів, щоб приховати свої збитки. За це клуб був відсторонений УЄФА від участі в єврокубках.

У період, який потрапить під розслідування, "Ман Сіті" двічі ставав чемпіоном АПЛ. У сезоні-2011/12 "манкуніанці" виграли титул, випередивши "Манчестер Юнайтед" за різницею забитих і пропущених м'ячів, а у 2013/14 "городяни" посіли перше місце, набравши всього на два очки більше, ніж "Ліверпуль".

Однак чемпіонство 2012 року може не потрапити під розслідування, оскільки поки неясно, в який саме відрізок року керівництво манчестерського клубу порушило фінансові правила. При цьому чемпіонство 2014 роки точно потрапляє під вищевказаний період.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" оскаржить рішення УЄФА про дискваліфікацію клубу від участі в єврокубках на два сезони в Спортивному арбітражному суді (CAS).

"Манчестер Сіті" шукає заміну Гвардіолі на випадок залишення ним посади "Ювентус" хоче переманити Гвардіолу з "Манчестер Сіті"
Новини України Манчестер Ситичемпионат АнглиинаказаниеFair play
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся