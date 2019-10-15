Рябошапка призначив нового прокурора Львівської області

Фото: Ірина Діденко (facebook.com/Didenko.Iryna)

Новим прокурором Львівської області стала Ірина Діденко

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив прокурором Львівської області Ірину Діденко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ГПУ.

Повідомляється, що Діденко призначено прокурором Львівської області 15 жовтня. В органах прокуратури працює з квітня 2008 року, спочатку у прокуратурі Івано-Франківської області, а згодом була переведена на керівні посади в Генеральну прокуратуру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рябошапка звільнив прокурора Дніпропетровської області Романа Токаря, який працював в обласній прокуратурі 19 років. До цього генпрокурор зняв з посад прокурорів кількох областей.

Минулого тижня Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Тропака своїм заступником. З 2015 по 2016 роки Тріпак обіймав посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Відомий тим, що передав НАБУ документи про виплати Партією регіонів багатьом колишнім і нинішнім чиновникам на загальну суму близько 2 млрд доларів. Згодом зазначені матеріали в ЗМІ були названі як "чорна каса" Партії регіонів.