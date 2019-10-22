У ГПУ створили департамент щодо злочинів в ході військового конфлікту

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Рябошапка підписав наказ про створення відповідного департаменту

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка створив окремий департамент ГПУ з нагляду у кримінальних справах щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Повідомляється, що Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі України Департаменту нагляду за кримінальними провадженнями щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. До департаменту входитиме два управління (по два відділи в кожному управлінні).

Діяльність департаменту буде зосереджена на нагляді по розслідуванню злочинів, скоєних на тимчасово окупованій території Криму, Севастополя, Донбасу та в умовах збройного конфлікту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ГПУ створили департамент у справах Майдану. Разом з тим у структурі Генпрокуратури скасували Управління спеціальних розслідувань, яке очолював Сергій Горбатюк.

Крім того, генпрокурор Руслан Рябошапка анонсував результати у справах про напади на активістів.