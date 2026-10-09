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В Киеве частично остановлено движение общественного транспорта

07:41 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Эдуард Ткач
В Киеве частично остановлено движение общественного транспорта Фото: проблемы в трех районах (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В пятницу утром, 9 октября, в Киеве снова возникли проблемы с движением общественного транспорта. Причиной послужило отсутствие напряжения в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Киевпасстранс".

По данным ведомства, в настоящее время движение общественного транспорта приостановлено в трех районах.

"Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение части общественного транспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах", - говорится в сообщении.

Также в "Киевпасстрансе" добавили, что о возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

Проблемы со светом в Киеве

Напомним, что россияне уже приступили к серии ударов по энергетике Украины, в частности в Киеве. Вчера 8 октября министр энергетики Денис Шмигаль проинформировал, что оккупанты ударили по важному для столицы объекту. Поэтому в некоторых районах начались перебои со светом.

Также мы писали, что вчера Киевский метрополитен остановил все поезда и работу эскалаторов из-за снижения напряжения. Впоследствии стало известно, что возникли проблемы с другим общественным транспортом.

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