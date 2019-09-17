У Зеленського вимагають розслідування підпалу будинку Гонтарєвої

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський чекає від відповідних відомств якнайшвидшого розкриття цієї провокаці

В Офісі президента вимагають розслідування підпалу будинку Валерії Гонтарєвої, екс-глави Національного банку України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОП.

У прес-службі зазначають, що президент Володимир Зеленський чекає від правоохоронців якнайшвидшого розкриття "цієї провокації".

"Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ - брутальний злочин, швидке розкриття якого має стати пріоритетом в роботі правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, на підпал будинку Гонтарєвої відреагував міністр внутрішній справ Арсен Аваков. Він заявив, що поліція уже розслідує цю справу.

"Нічний підпал будинку Валерії Гонтарєвої - недопустимий прояв кримінального тиску", - написав він у Facebook.

Зазначимо, у прес-службі поліція повідомили, що вони розглядають підпал, як одну з версій загоряння будинку колишньої глави Національного банку України. Також є версія - необережне поводження з вогнем або коротке замикання.

За даними спікера Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області, постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні Гонтарєва заявила, що її будинок під Києвом був спалений. За словами Гонтарєвой, невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю.