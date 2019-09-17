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У Зеленського вимагають розслідування підпалу будинку Гонтарєвої

Новини » Політика    17.09.2019 - 09:27
У Зеленського вимагають розслідування підпалу будинку Гонтарєвої
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський чекає від відповідних відомств якнайшвидшого розкриття цієї провокаці

В Офісі президента вимагають розслідування підпалу будинку Валерії Гонтарєвої, екс-глави Національного банку України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОП.

У прес-службі зазначають, що президент Володимир Зеленський чекає від правоохоронців якнайшвидшого розкриття "цієї провокації".

"Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ - брутальний злочин, швидке розкриття якого має стати пріоритетом в роботі правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

У Зеленського вимагають розслідування підпалу будинку Гонтарєвої

Крім цього, на підпал будинку Гонтарєвої відреагував міністр внутрішній справ Арсен Аваков. Він заявив, що поліція уже розслідує цю справу.

"Нічний підпал будинку Валерії Гонтарєвої - недопустимий прояв кримінального тиску", - написав він у Facebook.

Зазначимо, у прес-службі поліція повідомили, що вони розглядають підпал, як одну з версій загоряння будинку колишньої глави Національного банку України. Також є версія - необережне поводження з вогнем або коротке замикання.

За даними спікера Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області, постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні Гонтарєва заявила, що її будинок під Києвом був спалений. За словами Гонтарєвой, невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю.

Поліція назвала версію пожежі у будинку Гонтарєвої Гонтарєва заявила про підпал її будинку під Києвом
Новини України Володимир ЗеленськийпідпалГонтарева
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