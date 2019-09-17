ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Представництво ЄС вимагає розслідування підпалу будинку Гонтарєвої

Новини » Політика    17.09.2019 - 13:41
Представництво ЄС вимагає розслідування підпалу будинку Гонтарєвої
Фото: прапор ЄС (pixabay.com)

Напад на будинок Гонтарєвої у представництві ЄС назвали неприйнятним

Представництво ЄС в Україні вимагає від українських правоохоронців розслідувати підпал будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтарєвої під Києвом. Про це представництво написало у Twitter.

У представництві ЄС заявивли, що такі дії є неприйнятними.

"Останні очевидні серії нападів на особу та власність колишнього главу НБУ є неприйнятними, як заявив президент України сьогодні вранці. Ми очікуємо, що правоохоронні органи розслідують та притягнуть винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Представництво ЄС вимагає розслідування підпалу будинку Гонтарєвої

Нагадаємо, що у Офісі президента вимагають розслідування підпалу будинку Гонтарєвої. Володимир Зеленський чекає від правоохоронців якнайшвидшого розкриття "цієї провокації".

Крім того, міністр внутрішній справ Арсен Аваков назвав підпалу будинку екс-глави Нацбанку "недопустимий прояв кримінального тиску".

РБК-Україна сьогодні зранку писало, що Гонтарєва повідомила про підпал її будинку під Києвом. На даний час у поліції є дві версії - підпал та необережне поводження з вогнем або коротке замикання.

Підпал будинку Гонтаревої: поліція знайшла запальну ракету Аваков відреагував на підпал будинку Гонтарєвої
Новини України ЕвросоюзпідпалГонтарева
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся